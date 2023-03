Kirchen in Neuen- und Altenklitsche Gefräßige Holzwürmer werden vertrieben

Die Kirchenschiffe der Gotteshäuser in Neuen- und Altenklitsche werden in der nächsten Woche in Folie eingepackt. Nicht für die Kunst, sondern um einen lästigen Schädling, den Holzwurm, zu vertreiben.