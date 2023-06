Auf dem Land inzwischen eine Seltenheit: dass die Praxistätigkeit nahezu nahtlos weiter geführt wird, wenn die Hausärztin in den Ruhestand geht. In Genthin folgt Regine Kleine auf Andrea Schwarzlose.

Geglückter Neustart in Genthin: Dr. Regine Kleine führt Schwarzlose-Hausarztpraxis weiter

Trotz Ärztemangel in Sachsen-Anhalt

Sind in den neuen Praxisräumen gut angekommen: Dr. Regine Kleine (links), die medizinisch-technische Assistentin Caroline Hennig und (Kranken)Schwester Katrin Jerichow.

Genthin - Die Stühle mit den dunkelrot bezogenen Sitzflächen, auf denen die Patienten in den neu aufgemachten Praxisräumen ihrer neuen Hausärztin Dr. Regine Kleine im Ärztehaus in der Karower Straße im Wartezimmer Platz nehmen, kennen sie. Denn die hat Regine Kleine von Dr. Andrea Schwarzlose übernommen. Warum soll etwas auf den Müll, was noch keine Kratzer hat und tadellos seinen Zweck weiter erfüllt?