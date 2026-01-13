weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Verbindung erstmal gesichert: Geld für Fähre Ferchland-Grieben kommt -aber weniger: Was bedeutet das für die Fährpreise?

Als letzter der einst fünf Kooperationspartner hat die Stadt Tangermünde entschieden, die Fähre Ferchland-Grieben weiterhin zu unterstützen. Allerdings mit weniger Geld als zuvor. Was bedeutet das für den Fährbetrieb?

Von Thomas Pusch 13.01.2026, 18:35
Die Fähre hat für Radtouristen eine Bedeutung, aber auch für Pendler, die mit ihren Autos übersetzen.
Burg/Ferchland. - Erst im Dezember 2025 hat sich der Tangermünder Stadtrat für die Unterstützung der Fähre Ferchland-Grieben ausgesprochen. Aus dem Kooperationsvertrag ist die Stadt aber ausgestiegen. Was bedeutet das für die Zukunft der Fähre und wie groß ist die Chance, den Schiffs-TÜV zu bestehen?