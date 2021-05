Gemeinde Elbe-Parey ohne Elbauenkönigin

Parey - Zu den Höhepunkten eines jeden Elbauenfestes zählt nach wie vor die Krönung einer Elbauenkönigin und auch einer Elbauenprinzessin. Das Publikum sehnt sich stets diesen Augenblick herbei. Denn zu diesem Anlass werden durch die Veranstalter auch weitere Hoheiten begrüßt. Beim bisher letzten Elbauenfest im Jahr 2019 ließ es sich Landrat Steffen Burchhardt nicht nehmen, persönlich bei der Krönung der Elbauenkönigin Maria I. dabei zu sein.

Maria Kolberg aus Parey ist seit dem 11. August 2019 wahrhaft königlich. Das Amt der Elbauenkönigin hatte die junge Frau schon immer fasziniert. Und so musste sie bei der Anfrage nicht lange überlegen und stellte sich zur Wahl.

Die wunderschönen Kleider und glitzernden Krönchen reizten sie dabei besonders, sagte sie mit dem gewissen Strahlen in den Augen. „Ich bin in Elbe-Parey aufgewachsen und weiß, wie viel Schönes unsere Gemeinde zu bieten hat. Immer wieder zog es mich nach Parey zurück“, machte Maria Kolberg die Liebe zu ihrer Heimat vor zwei Jahren deutlich. Und genau deshalb lag es ihr am Herzen, eben diesen Landstrich auch deutschlandweit zu repräsentieren.

Unterstützung durch die Familie

Worte voller Dankbarkeit richtete Maria Kolberg damals auch an ihre Familie, die sie vom ersten Tag an unterstützte. Ihre Tante Annika Liebich war so stolz auf ihre Nichte, dass sie ihr seither für Fahrten zu Veranstaltungen stets einen Vorführwagen aus ihrem Autohaus zur Verfügung stellte. In einem schicken Oldtimer fuhren sie ihre Großeltern zur Bühne. Sie winkte und lächelte.

Dankbar ist Maria Kolberg, dass ihre Vorgängerin, die Elbauenkönigin Laura, ihr schon vor der Krönung zur Seite gestanden hatte. Sie hätte sich keine bessere Ratgeberin wünschen können. Maria Kolberg und Laura Steffen verbinden nicht nur familiäre Bande, sondern auch eine gute Freundschaft.

Sie freute sich schon darauf, ihre Gemeinde Elbe-Parey auch außerhalb der Gemeindegrenzen präsentieren zu können. „Man wird von den anderen Hoheiten sofort herzlich aufgenommen und lernt schnell mit der neuen Situation umzugehen. Außerdem hat man die Möglichkeit, viele neue Ortschaften mit ihren ganz eigenen Besonderheiten kennenzulernen“, schwärmte Maria Kolberg. Auf ihren Reisen gab es für Maria Kolberg auch viel Sehenswertes zu entdecken. Trotz allem ist für sie ihre Heimatgemeinde Elbe-Parey am allerschönsten. „Unsere Gemeinde hat mit dem Schloss Zerben , dem Elberadweg, der Dreifaltigkeitskirche, ,Dein Lieblingsplatz Parey“' der Freilichtbühne Güsen und mehr so viel zu bieten“, war und ist sie sichtlich stolz.

Königin repräsentiert Ortschaften

Die Elbauenkönigin Laura Steffen vertrat gemeinsam mit der Elbauenprinzessin Helene Windelband die Gemeinde Elbe-Parey mit ihren Ortschaften. „Wir fühlen uns sehr geehrt, die Elbauenregion repräsentieren zu dürfen“, ließ die Elbauenkönigin bei ihrer Krönung verlauten. Die Elbauenkönigin Laura und ihre Prinzessin Helene hatten sich Hoheiten und ihre Begleitpersonen zu ihrer Krönung im Jahr 2017 eingeladen. Dazu gehörten unter anderem die Kirschkönigin aus Glindow , die Kartoffelkönigin aus Genthin, die Spargelkönigin aus Hohenseeden, die Gurkenkönigin aus Gommern, die Salzfee aus Staßfurt, die Blütenkönigin und ihre Justitia aus Rogätz sowie die Bollenprinzessin aus Calbe (Saale) mit ihrem Ritter Ben. Die weiteste Anreise im Jahr 2017 hatte die Königin aus Hamburg. Die beiden Hoheiten vertraten die Gemeinde Elbe-Parey auch beim 22. Sachsen-Anhalt-Tag in der Harzstadt Quedlinburg.

Zu weiteren Elbauenköniginnen wurden außerdem Katja Herrmann, Saskia Plötz, Luise Windelband und Constanze Böhm gekrönt. Für alle Fans der Krönungen der Elbauenköniginnen bleibt die Hoffnung auf das kommende Jahr, wenn die Corona-Pandemie soweit eingeschränkt ist, dass Großveranstaltungen dieser Art wieder stattfinden können.