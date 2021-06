Gemeinde informiert: Unterlagen zur Briefwahl sollten bis spätestens Mittwoch abgeschickt werden

Parey - bsc

Aufgrund sehr vieler Nachfragen zur Briefwahl für die Wahl am 6. Juni gibt die Verwaltung der Gemeinde Elbe-Parey noch einmal wichtige Hinweise zur richtigen Handhabung.

So müssen bei der Briefwahl bestimmte Dokumente korrekt ausgefüllt werden. Anschließend sind sie in den entsprechend farblich markierten Umschläge zu stecken. Jeder Wahlberechtigte darf sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben.

Folgende Schritte sind für die Stimmabgabe per Brief erforderlich. Der Stimmzettel muss korrekt ausgefüllt (siehe Hinweise auf Merkblatt) und in den Stimmzettelumschlag gelegt werden. Die auf dem Wahlschein vorhandene „Versicherung an Eides statt zur Briefwahl“ muss unterschrieben werden (mit Datumsangabe). Der unterschriebene Wahlschein und der zugeklebte Stimmzettelumschlag werden in den Wahlbriefumschlag gelegt. Der zugeklebte Wahlbriefumschlag wird anschließend bei der Post oder direkt beim zuständigen Wahlamt abgegeben. Wer noch einmal drauf schauen möchte, kann dies im „Merkblatt zur Landtagswahl“ beziehungsweise im „Merkblatt zur Landratswahl“ tun. Zusätzlich kann der Bürger sich, speziell zur Landtagswahl, ein Video der Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt anschauen.

Frist ist am Wahltag, 6. Juni

Die Verwaltung der Gemeinde Elbe-Parey steht zu den Öffnungszeiten für Fragen zur Briefwahl telefonisch unter der Telefonnummer 039349/933 zur Verfügung. Es können aber auch zuvor folgende Informationen genutzt werden. Jeder Briefwähler bekommt einen Wahlschein, einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag, einen amtlichen Wahlbriefumschlag sowie ein Merkblatt mit Informationen rund um die Briefwahl.

Die Frist für den Eingang der Briefwahlunterlagen im zuständigen Wahlamt ist am Wahltag, 6. Juni, um 18 Uhr. „Wer sichergehen möchte, dass seine Unterlagen auf dem Postweg rechtzeitig ankommen, sollte den vollständigen Wahlbrief spätestens am Mittwoch, 2. Juni, bei der Post abgeben oder in den Briefkasten werfen. Eine Frankierung des Wahlbriefes ist nicht notwendig“, heißt es dazu auf der Homepage der Gemeinde Elbe-Parey.