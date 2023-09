Gemeinderat muss jetzt entscheiden

Auch in der Sitzung des Hauptausschusses erregte die geplante Freiflächenphotovoltaikanlage „Solarpark-Güsen“ wieder die Gemüter.

Parey - Nachdem die Mitglieder des Ausschusses für Bau, Wirtschaft und Umwelt dem Aufstellungsbeschluss zur Freiflächenphotovoltaikanlage „Solarpark-Güsen“ mit zwei Ja-Stimmen bei drei Nein-Stimmen und einer Enthaltung die Zustimmung verweigert hatten, sah es in der darauffolgenden Sitzung des Hauptausschusses etwas anders aus. Hier gab es bei fünf Ja-Stimmen zwei Nein-Stimmen und eine Enthaltung. Der Gemeinderat muss nun in seiner Sitzung am 12. September eine Entscheidung zu diesem Projekt treffen.

Daniel Ladwig von der Agrar GmbH Zerben hatte das Projekt vor etwa zwei Jahren angestoßen. Er arbeitet seit 16 Jahren auf dieser Grünlandfläche, die für den „Solarpark-Güsen“ ausgewählt wurde. „Es fehlt dort das Wasser. Es ist eigentlich ein extensiver Standort. Die Fläche wird derzeit ökologisch bewirtschaftet. Das heißt, wir machen nichts“, erklärte Daniel Ladwig den Ausschussmitgliedern.

Auch Raimer Franz, stellvertretender Ortsbürgermeister von Güsen, meldete sich zu Wort. Der Güsener Ortschaftsrat hatte sowohl den „Solarpark-Güsen“ als auch die Freiflächenphotovoltaikanlage Güsen - Bergzower Weg befürwortet. „Ich bin entsetzt, dass Kritik dazu aus der ,Grünen Fraktion` kommt. Das kann ich nicht nachvollziehen. Man muss doch auch Kompromisse eingehen. Wir im Ortschaftsrat waren der Meinung, ein tolles Projekt zu haben“, so Raimer Franz.

Annika Liebich erläuterte noch einmal ihre Ablehnung gegen den Aufstellungsbeschluss. „Ich bin dagegen, weil es nicht dem Konzept entspricht. Zum Beispiel in Sachen Bodenpunkte. Hier haben wir eine Fläche, die wirklich grün ist.“ Sie blieb auch bei der Abstimmung im Hauptausschuss bei ihrem „Nein“.

Dem hielt Gemeindebürgermeisterin und Hauptausschussvorsitzende Nicole Golz entgegen, dass die „höheren Bodenpunkte auf dieser Fläche sich im wesentlichen im Randbereich befinden. Außerdem spielen die Bodenpunkte bei Flächen entlang einer Bahnlinie eine untergeordnete Rolle, weil diese entsprechend des Landesentwicklungsplanes für Freiflächenphotovoltaikanlagen eine priorisierte Fläche ist“. Außerdem, so Nicole Golz weiter, handelt es sich hier um reines Grünland, welches ins Konzept passt.

Angebot zur Besichtigung einer analogen Anlage

Die Firma Wattner Projektentwicklungsgesellschaft mbH aus Köln möchte östlich der Ortschaft Güsen entlang der Bahnlinie eine Freiflächenphotovoltaikanlage errichten. Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes beinhaltet mehrere Grundstücke des Flurs 5 in der Gemarkung Güsen. Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von zirka 40 Hektar, von der etwa 35 Hektar bebaut werden. Die Anlage soll 25 bis 30 Jahre geführt und danach von der Firma zurückgebaut werden. Angeboten wird eine Leistung von 44 MW. Die kommunale Teilhabe beträgt zirka 90.000 Euro pro Jahr. Das entspricht etwa 1,8 Millionen Euro über 20 Jahre. 0,2 Cent pro Kilowattstunde (kWh) fließen an die Gemeinde.

Vertreter der Firma Wattner Projektentwicklungsgesellschaft mbH haben nun angeboten, zum besseren Verständnis sich eine analoge Anlage in Kade anzuschauen. Der ursprünglich geplante Vor-Ort-Termin der Mitglieder des Ausschusses für Bau, Wirtschaft und Umwelt vor deren Sitzung war nicht zustande gekommen.

Einstimmigkeit herrschte im Ausschuss bei der Freiflächenphotovoltaikanlage Güsen - Bergzower Weg. Für den geänderten Antrag, 4,4 Hektar mehr Fläche, und dem Aufstellungsbeschluss stimmten alle.