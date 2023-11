Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Genthin - Wie soll die Medizinversorgung in Genthin künftig aufgestellt werden, so dass sie den Einwohnern nutzt und das medizinische Personal in seiner Arbeit unterstützt? Mit dieser Frage beschäftigen sich aktuell Fachleute des Unternehmens „PD-Berater der öffentlichen Hand“ und werden in dieser Woche erste Resultate präsentieren.