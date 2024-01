Mützel/Parchen. - Die Frage, wohin mit dem ausgedienten Weihnachtsbaum, stellt sich auf dem Dorf nicht. Da ist klar: die freiwilligen Feuerwehrleute sammeln sie ein und zelebrieren dann gemeinsam mit allen Bewohnern ein zünftiges Weihnachtsbaumverbrennen mit Musik, Gegrilltem und Glühwein. So auch am Sonnabend wieder in Mützel und Parchen.

Hunderte Bäumchen wurden in Mützel - jeweils versehen mit einer Nummer - natürlich von einem Feuerwehrmann - einzeln ins Feuer geworfen. Eine Jury bewerte jeden von ihnen nach Wuchs und Brennverhalten. Für die mit den meisten Punkten gabs Gutscheine für Super- oder Baumarkt.

Nach und nach wurden alle Bäume in Parchen ins große Feuer geworfen. Foto: Susanne Christmann

In Parchen steckte das Feuer - natürlich unter Aufsicht - Andrè Siebert vom Anglerverein an. Getreu dem Motto, dass die Feuerwehr einen Brand nur aus-, aber nicht selber anmacht. Dann wurden auch hier hunderte Bäumchen in die Flammen geworfen. Ein Kind beruhigte das andere ob der hochschlagenden Flammen: „Es kann nichts passieren, die Feuerwehr passt doch auf.“ Das Baumverbrennen läutete sowohl in Mützel als auch in Parchen den Aktivitätenkalender ein. Der sieht in beiden Orten jede Menge vor.