Genthin. - Keller sind überflutet und Fassaden werden porös. Die Angst vor Schimmel und zu hoher Feuchtigkeit in den Häusern. So ergeht es Eigentümern in Genthin. Was ist passiert?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.