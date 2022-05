Genthin: Pflichtinvestitionen auf Pump?

Genthin - Das chronisch klamme Genthiner Stadtsäckel gibt magere 750 000 Euro an Einnahmen her für alle Investitionen im kommenden Jahr, die die Stadt 2022 tätigen möchte. Für diese Summe ist aber nicht mal die Sanierung der Friedensstraße im zweiten Bauabschnitt zu haben: die kostet 850 000 Euro und ist zur Verkehrssicherung „fachlich unabweisbar“, muss also zwingend erledigt werden. Die Liste aller Maßnahmen, in die die Stadt pflichtgemäß investieren müsste, umfasst ein Finanzvolumen von 18 Millionen Euro und viele weitere Einzelposten.