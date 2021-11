Genthin: Vollgepacktes Veranstaltungsprogramm im November in der Stadt- und Kreisbibliothek

Genthin (vs) - Ein bunt gemischtes Veranstaltungsprogramm hält der November in der Stadt- und Kreisbibliothek bereit. Unter dem Motto „Laterne, Laterne...“ wird am heutigen Dienstag um 15 Uhr zur Bastelstunde für große und kleine Leute eingeladen. Mit ein wenig Fantasie und Geduld lassen sich hier die erstaunlichsten Sachen herstellen. Zur gleichen Uhrzeit treffen sic heute auch die Mitglieder der Selbsthilfegruppe nach Krebserkrankung in der Bibliothek.

Alle, die Freude an Handarbeiten haben, sind am 15. November ab 14 Uhr zum Treff des Kreativzirkels in der Bibliothek willkommen. „Originelle Lesezeichen“ stehen auf dem Plan der Bastelstunde am 16. November ab 15 Uhr genauso wie Adventsbasteleien. Am 24. November trifft sich der Edlef-Köppen-Freundeskreis um 15 Uhr in der Bibliothek. Willkommen sind dabei nicht nur Mitglieder, sondern auch alle die am Leben und Wirken des Schriftstellers interessiert sind.

Ebenfalls am 24. November ab 17 Uhr gibt es eine Lesung für die „Autofreunde Genthin 1960“. Eine Autorenlesung mit Manfred Helmecke gibt es am 25. November ab 19 Uhr. Er wird aus „Kreuzfahrt - mit 75 Jahren um die Welt“ lesen. Ihm folgt am 26. November um 14 Uhr Angelika Döbbertin. Sie wird aus dem Buch „König Kind“ lesen.

Basteln für den Nikolaus

Am 29. November trifft sich noch einmal der Kreativzirkel und lädt dazu alle ein, die Freude an Handarbeiten haben. „Wir basteln für den Nikolais“ heißt es am 30. November ab 15 Uhr. Alle Veranstaltungen - darauf weist das Bibliotheks-Team hin - könnten aufgrund der Corona-Situation nur in einem kleinerem Rahmen als sonst üblich stattfinden. Weshalb auch zu allen Veranstaltungen eine vorherige Anmeldung erforderlich sei. Wer bei den Lesungen dabei sein möchte, kann sich in der Bibliothek unter der E-Mail-Adresse info@bibliothek-genthin.com oder der Telefonnummer 03933/80 56 27 anmelden.

An den Fenstern der Genthiner Stadt- und Kreisbibliothek wird derzeit an den Veranstaltungsmonat „Oktober“ und die jüngst zu Ende gegangenen Bibliothekstage erinnert. Die „Galerie am Gehsteig“ präsentiert damit die Vielfalt der Aktionen, die es im Haus gibt. Im Vorbeigehen beim sonntäglichen Spaziergang oder auf dem Weg in die Stadt lässt sich ein Blick auf die Fotos werfen.

Die Galerie entstand im vergangenen Jahr, als es aufgrund der Pandemiebestimmungen wenig oder keine kulturellen Veranstaltungen geben konnte. Bislang waren auf diese Weise schon Fotoschauen, Scherenschnitte aber auch Malerei zu sehen.

Wer will sich noch als Vorleser betätigen?

Am 19. November soll der bundesweite Vorlesetag auch in Genthin mit Veranstaltungen begangen werden. „Wir möchten in diesem Jahr Vorleser aus der Bevölkerung aufrufen, sich an dem Tag zu beteiligen“, sagt Cornelia Draeger von der Bibliothek. Wer also gern vorliest und Grundschulkindern auf diese Weise ein Buch ans Herz legen möchte, kann sich in der Genthiner Bibliothek melden und mitmachen. Der diesjährige Vorlesetag steht unter dem Motto „Freundschaft und Zusammenhalt“.