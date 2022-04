Genthin: Warum die Kommune in Sachen Feuerwehr ihre Hausaufgaben machen soll

Genthin - Auf Einladung von Thomas Staudt, Landtagsabgeordneter der CDU, stattete am Mittwoch Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang der Freiwilligen Feuerwehr Genthin einen Besuch ab. Das ist auch eine Reaktion auf einen „Brandbrief“, den die Stadt an das Land im Februar geschrieben hatte. Darin ging es um die Finanzierbarkeit der „notwendigsten Dinge“ in Genthin. Die könne die Stadt einfach selber nicht (mehr) leisten. Vor allem bei der Feuerwehr, die vor dringenden Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und dem notwendigen Neubau der Feuerwache stehe.