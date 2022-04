Genthin: Warum die LFD Holding offen für Reduzierung des Tierbestandes ist

Genthin/Burg - Wer in diesen Tagen beim Fleischer vor Ort einkauft, muss nicht selten tiefer in den Geldbeutel greifen: Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, steigende Preise für Rohstoffe und wachsende Knappheiten, machen sich auch an der Fleischtheke bemerkbar. Das Steak für den Sonntag, die Würstchen fürs „Angrillen“ – die Preise für Fleisch ziehen derzeit an. Das bestätigt auch Fleischermeister Kurt Kraus in Parchen: „Wir mussten die Preise anpassen“, sagt er auf Nachfrage der Volksstimme. Die Preise für Schweinefleisch seien zuletzt um 80 Cent pro Kilogramm angestiegen – und laut Schlachthof sei nach oben noch kein Ende erkennbar.