Genthin: Warum sich der Bau der neuen Wohnhäuser am Buchenweg verzögert

Bauen in Sachsen-Anhalt

Wird wohl noch ein langes Weilchen dauern, bis am Buchenweg neue Wohnhäuser gebaut werden (können).

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Genthin - Dem in Regie der Stadt am Buchenweg geplanten Gebiet für den Neubau von Ein- und Zweifamilienhäusern droht eine weitere Verzögerung. Wie Baufachbereichsleiterin Dagmar Turian im Bau- und Vergabeausschuss am Montagabend informierte, sorge ein neues Urteil des Europäischen Gerichtshofes dafür.