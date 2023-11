Stadt in der Krise

Genthin. - Jetzt wird es persönlich. Die inzwischen unüberbrückbaren Differenzen zwischen Genthins Bürgermeister Matthias Günther (parteilos) und dem Genthiner Stadtrat haben sich zu einer öffentlich ausgetragenen Fehde zwischen Günther und Grünen-Stadtrat Lutz Nitz entwickelt.

Brandbeschleuniger hier: die von Günther gegenüber dem Stadtrat als Dienst- und der Kommunalaufsicht als Disziplinarvorgesetzten geschriebene Überlastungsanzeige. Um einen Kommentar dazu von einem Onlinemedium gebeten, sagt Nitz: „Es klingt hart, aber im Moment muss Genthin aus dem Würgegriff des Hauptverwaltungsbeamten Herrn Günther, der Stillstand bedeutet, befreit werden“.

Günther erwidert umgehend in einer Stellungnahme, die der Volksstimme vorliegt, dass Nitz Genthin im Würgegriff des Bürgermeisters sehe, könne dieser so empfinden, „aber diese Aussage kann ich nicht teilen“. Und teilt selber aus: „Stadtrat Lutz Nitz bereut es mittlerweile öffentlich, mich damals bei der Bürgermeisterkandidatur unterstützt zu haben. Damals traf er auch seine persönliche Entscheidung, selbst dann doch nicht als Kandidat für die Wahl zum Bürgermeister anzutreten“.

Nitz: Günther hat Machtposition zum Nachteil der Stadt ausgenutzt

Günther geht noch weiter. „Der Anfang der Zusammenarbeit war absolut angenehm und problemlos. Später wurde der Umgang mit ihm als Stadtrat schwieriger. Ich musste feststellen, dass er bei Meinungsverschiedenheiten sehr emotional reagiert und er seine Forderungen zunehmend mit Druck, anstatt mit Sachargumentation durchsetzen möchte. Dies gipfelt aktuell in Schuldzuweisungen und Demontierungsaktivitäten, welche die Erledigung der Sachthemen der Verwaltung enorm behindern.“ Und: Nitz' Emotionen aus seinen Redebeiträgen würden sich auf die anderen Stadträte übertragen, was die Sacharbeit in den Gremien zusätzlich behindere.

Lutz Nitz hat sich nie um das Bekenntnis herumgedrückt, dass er seinen Anteil daran habe, dass Günther Bürgermeister geworden sei. Er habe aber eben auch nie geahnt, so sieht er es heute, dass Günther „seine Machtposition so zum Nachteil der Stadtmitarbeiter und der Stadt Genthin“ nutzen würde. Deshalb fühle er, Nitz, sich mitverantwortlich für die derzeitige krisenhafte Lage in der Stadtverwaltung.

Grünen-Stadtrat Lutz Nitz. Foto: Andrea Schröder

Eigentlich, sagt er im Gespräch mit der Volksstimme, habe er die aktuellen persönlichen Vorwürfe von Günther gegen ihn kommentarlos übergehen wollen. Weil er nun aber dazu gefragt werde, sei ihm folgende Bemerkung wichtig: Es stehe Günther zu, „die Sache so zu sehen“. Aber alle wüssten, dass Günthers Wahrnehmung komplett anders sei als die des Genthiner Stadtrates. Was das „Emotionale“ beträfe: „Ich habe wenigstens noch Emotionen und Gefühle für meine Heimatstadt.“ Was Günther über ihn, Lutz Nitz, öffentlich verbreite, „sagt aber viel mehr über ihn selbst aus, als über mich“.

Während Günther „mit ganzer Kraft“ weiterhin „für eine positive Entwicklung der Einheitsgemeinde, für eine ordnungsgemäße Erledigung der Aufgaben“ stehen will, setzt Nitz auf die Kommunalaufsicht und das Gespräch des Stadtratspräsidiums mit dem Landrat am 8. November.