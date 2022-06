Genthin: Wie aus toten Zirkustieren und Kadavern Biodiesel wird

Ein eher ungewöhnliches Geschäftsmodell ist in Genthin zu finden: Die Firma SecAnim stellt aus Tieren, die beispielsweise von Autofahrern überfahren wurden, einen Bestandteil von Kraft- und Brennstoff her. Aber wie genau? Die Volksstimme hat nachgefragt.

Aus toten Tieren stellt die in Genthin ansässige Firma SecAnim Produkte zur Gewinnung von Biodiesel und Brennstoff her.

Genthin - In der dunklen Jahreszeit häufen sich oftmals die Wildunfälle. Was aber passiert mit den toten Tieren im Anschluss? Die Firma SecAnim, die auch eine Außenstelle in Genthin hat, stellt daraus ein Vorprodukt von Biodiesel her.