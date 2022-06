Genthin: Woher Geld nehmen, wenn nicht stehlen für den Neubau des Feuerwehrhauses?

Seit Jahren wird auf den Neubau des Feuerwehrgerätehauses an der Geschwister-Scholl-Straße gedrungen. Jetzt ist er unabweisbar, aber Genthin als finanzschwache Kommune weiß nicht, woher sie das Geld dafür nehmen soll.

Genthin - Die Gebäude des Feuerwehrgerätehauses in Genthin sehen äußerlich adrett und gepflegt aus. Bei Sonnenschein glänzen die Solarpaneele auf dem Dach. Alles in Ordnung, scheint es auf den ersten Blick. Ist es aber nicht. Die Gebäude, die von der Geschwister-Scholl-Straße aus zu sehen sind, sind „marode“, wie Stadtwehrleiter Achim Schmechtig in einem Gespräch mit der Volksstimme betont. „Sie weisen erhebliche Schäden durch aufsteigende Nässe auf.“ Und das sei nicht mehr reparabel.