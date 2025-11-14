weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Vorstellungen im Jerichower Land und Brandenburg: Genthiner Amateurtheater geht mit „Frau Holle geht auf Tournee“

Das Genthiner Amateurtheater setzt seine Weihnachtsmärchen-Tradition auch in diesem Jahr fort – als Nachfolgerin von Aschenbrödel schüttelt Frau Holle nun ihre Betten aus.

Von Falk Heidel 14.11.2025, 06:30
Bei einer Probe noch ohne Kostüme wird Frau Holle (Conny Bessert, vorn) eingerahmt von Pechmarie Julia Unglaub (links) und Goldmarie Amelie Heidel.
Bei einer Probe noch ohne Kostüme wird Frau Holle (Conny Bessert, vorn) eingerahmt von Pechmarie Julia Unglaub (links) und Goldmarie Amelie Heidel. Foto: Falk Heidel

Genthin - Je gründlicher Frau Holle ihre Betten ausschüttelt, desto mehr schneit es auf der Erde. Also gute Chancen für einen schneereichen Winter im Jerichower Land. Mit diesem Märchen der Gebrüder Grimm geht das Genthiner Amateurtheater ab 29. November auf Tour.