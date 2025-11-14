Das Genthiner Amateurtheater setzt seine Weihnachtsmärchen-Tradition auch in diesem Jahr fort – als Nachfolgerin von Aschenbrödel schüttelt Frau Holle nun ihre Betten aus.

Genthiner Amateurtheater geht mit „Frau Holle geht auf Tournee“

Bei einer Probe noch ohne Kostüme wird Frau Holle (Conny Bessert, vorn) eingerahmt von Pechmarie Julia Unglaub (links) und Goldmarie Amelie Heidel.

Genthin - Je gründlicher Frau Holle ihre Betten ausschüttelt, desto mehr schneit es auf der Erde. Also gute Chancen für einen schneereichen Winter im Jerichower Land. Mit diesem Märchen der Gebrüder Grimm geht das Genthiner Amateurtheater ab 29. November auf Tour.