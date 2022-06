Genthiner Arbeitskreis „Rad- und Gehwege“ setzt drängende Projekte auf die Agenda

Der Genthiner Arbeitskreis „Rad- und Gehwege“ macht sich für dringende Bau- und Sanierungsprojekte in der Stadt und den Ortsteilen stark. Ziel ist, die größten „Sorgenkinder“ auf die Tagesordnung zu setzen.

Genthin - Bewegung in den Ausbau und die Sanierung von Rad- und Gehwegen in Genthin und Umgebung bringen ist das erklärte Ziel des Arbeitskreises „Rad- und Gehwege“, der sich voraussichtlich nach der kommunalpolitischen Sommerpause das erste Mal zusammenfindet. Dabei steht nicht die Gesamtheit an Baustellen und fehlenden Verbindungen im Mittelpunkt, sondern vielmehr die akuten Fälle, die zu den „Leuchtturmprojekten“, wie Initiator und Stadtrat Alexander Otto (CDU) es nennt, zählen.