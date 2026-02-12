Zukunft für historisches Gebäude Genthiner Bahnhof: Digitales Terminal, Schüler-Lounge und Eisdiele
Der Genthiner Bahnhof soll wieder pulsieren: Eigentümer Peter Förste hält an einer umfassenden Belebung des traditionsreichen Gebäudes fest. Einige Ideen präsentierte er jetzt Besuchern.
Genthin - Seit 180 Jahren prägt der Bahnhof das Stadtbild, doch lange stand das Gebäude leer und verfiel. Der Genthiner Eigentümer Peter Förste, Immobilien-Sachverständiger ist als neuer Besitzer vor drei Jahren angetreten das zu ändern. Das sind seine aktuellen Pläne für das Haus.