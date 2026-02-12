weather regen
Magdeburg, Deutschland
  4. Zukunft für historisches Gebäude: Genthiner Bahnhof: Digitales Terminal, Schüler-Lounge und Eisdiele

Der Genthiner Bahnhof soll wieder pulsieren: Eigentümer Peter Förste hält an einer umfassenden Belebung des traditionsreichen Gebäudes fest. Einige Ideen präsentierte er jetzt Besuchern.

Von Mike Fleske 12.02.2026, 18:29
Der Genthiner Bahnhof-Eigentümer Peter Förste führte Infrastruktur-Ministerin Lydia Hüskens (FDP) durch das Gebäude.
Der Genthiner Bahnhof-Eigentümer Peter Förste führte Infrastruktur-Ministerin Lydia Hüskens (FDP) durch das Gebäude. Foto: Mike Fleske

Genthin - Seit 180 Jahren prägt der Bahnhof das Stadtbild, doch lange stand das Gebäude leer und verfiel. Der Genthiner Eigentümer Peter Förste, Immobilien-Sachverständiger ist als neuer Besitzer vor drei Jahren angetreten das zu ändern. Das sind seine aktuellen Pläne für das Haus.