Der Genthiner Bahnhof soll wieder pulsieren: Eigentümer Peter Förste hält an einer umfassenden Belebung des traditionsreichen Gebäudes fest. Einige Ideen präsentierte er jetzt Besuchern.

Der Genthiner Bahnhof-Eigentümer Peter Förste führte Infrastruktur-Ministerin Lydia Hüskens (FDP) durch das Gebäude.

Genthin - Seit 180 Jahren prägt der Bahnhof das Stadtbild, doch lange stand das Gebäude leer und verfiel. Der Genthiner Eigentümer Peter Förste, Immobilien-Sachverständiger ist als neuer Besitzer vor drei Jahren angetreten das zu ändern. Das sind seine aktuellen Pläne für das Haus.