Genthin - Seit dem Frühjahr hat das Genthiner Bahnhofsgebäude mit Peter Förste, Inhaber eines Immobilien-Sachverständigen-Büros in Genthin, einen neuen Besitzer. Bereits beim Erwerb hatte er angekündigt, den Bahnhof gemeinsam mit den Einwohnern der Stadt gestalten zu wollen. Und so hat er den Worten Taten folgen lassen und eine Genossenschaft gegründet, mit deren Hilfe künftig engagierte Einwohner gemeinsam die weiteren Maßnahmen im und am Gebäude gestalten können.

„In der vergangenen Woche war Gründungsversammlung und aus der Versammlung heraus, kam die Idee das Bürgerbahnhof irgendwie abgedroschen klingt.“ Stattdessen, so war sich die Runde einig, solle das Projekt zukunftsorientiert sein. „So haben wir gesagt, warum nennen wir es nicht Zukunftsbahnhof, das fand ich auch super.“ Also gab es einen einstimmigen Beschluss: das Projekt heißt ab sofort „Zukunftsbahnhof Genthin eG“.

Peter Förste ist Besitzer de Genthiner Bahnhofes Foto: bsh

Zugemauerte Fenster können geöffnet werden

Auch sonst gibt es einige gute Nachrichten, bautechnisch sind Peter Förste und sein Team konzeptionell weitergekommen. „Etliche zugemauerte Fenster dürfen wir wieder öffnen.“ Auch der auf der rechten Seite gelegene ehemalige Zugang dürfe rekonstruiert werden. „Einen Platz für die Schülerlounge haben wir auch schon gefunden, müssen wir aber mit den Schülern noch mal abstimmen.“

Diese Zusammenarbeit mit Schülern des Bismarck-Gymnasiums ist dadurch entstanden, dass sich die jungen Leute im Rahmen eines Demokratieprojektes mit dem Bahnhof beschäftigt hatten. Sie forderten seinerzeit in einem Antrag für den Stadtrat, dass die Stadt den brachliegenden Bahnhof übernehmen möge. Diese Forderung war mit dem Kauf des Gebäudes durch Peter Förste hinfällig.

Aber auch hier hatte er versprochen mit den Schülern im Gespräch zu bleiben und hat an dieser Stelle ebenfalls Wort gehalten. Stadtrat Lutz Nitz (Grüne), der das Demokratieprojekt seinerzeit begleitete, hält die Umsetzung gemeinsam mit den jungen Leuten für eine gute Sache. „Es ist etwas undifferenziert in der Öffentlichkeit angekommen, dass alle Vorschläge aus dem Demokratieprojekt abgelehnt worden.“

Aber dem sei nicht so. „Wir Stadträte beschäftigen uns weiter damit und beim Bahnhof sind es Privatleute, die die Jugendlichen einbinden.“ Das sei ein gutes Signal für die Jugend.

Geplant ist, dass die derzeit verunzierte Außenfassade einen neuen Anstrich bekommt. Foto: Mike Fleske

Gespräche mit Gastronomen

Peter Förste kann auch vermelden, dass sich Gespräche mit Gastronomen in eine, wie er sagt, spannende Richtung entwickeln. „Einen ortsansässigen Bäcker haben wir auch schon mehr oder weniger gesetzt.“ In nicht allzuferner Zukunft wird sich der Bahnhof der Öffentlichkeit präsentieren: Geplant ist die Teilnahme am Genthiner Kneipenfest erstmal als Provisorium.“ Danach solle es bautechnisch ans Eingemachte gehen. „Wir wollen so schnell wie möglich das Erdgeschoss mit Leben füllen.“

Und es soll noch mehr passieren: „Es liegt uns am Herzen, dass die furchtbare braune Farbe verschwindet und der Bahnhof ein ansprechendes Aussehen bekommt“, sagt Förste. Ebenfalls solle das Gebäude zu einem Energie-Effizienzhaus saniert werden und der Energieverbrauch deutlich gesenkt werden. Hier sei er sicher, dass dies gelingen werde, da er solche Projekte in Nord- und Ostdeutschland betreut habe oder sich diese in der aktiven Baubegleitung befinden.