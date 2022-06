Genthiner beteiligen sich an Weihnachtsaktionen kirchlicher Organisatoren

Genthin (sm) - Sie sei in diesem Jahr etwas verhalten angelaufen, die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“, so Günter Sander vom Gemeindebüro des evangelischen Kirchspiels Genthin. Die Aktion - organisiert von der Hilfsorganisation Samaritan’s Purse (Die barmherzigen Samariter) - sorgt auch in diesem Jahr dafür, dass Kindern, vor allem in Osteuropa, die es nicht so gut haben, eine kleine Freude zu Weihnachten gemacht wird.