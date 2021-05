Genthiner Bürgermeisterstolpert in die nächste Facebook-Falle

Genthin - Mit einer Übernahmen eines Posts des AfD-Landtagsabgeordneten Ulrich Siegmund auf der Facebook-Seite „Medizinische Versorgung“, für die Bürgermeister Matthias Günther (parteilos) verantwortlich zeichnet, gibt es neuen Ärger in Genthin. Problematisch ist diese Übernahme, da sich der AfD-Politiker in der heißen Phase des Wahlkampfes um eine Landtagsmandat im Wahlkreis 05 (Tangermünde-Tangerhütte-Genthin) befindet und die medizinische Versorgung in Genthin vor diesem Hintergrund thematisiert.

Bürgermeister sieht sich Vorwürfen ausgesetzt

Bürgermeister Matthias Günther setzt sich damit dem Vorwurf eines Verstoßes gegen das Neutralitätsgebot, zu dem er als Wahlbeamter verpflichtet ist, aus. Laut Kommunalrecht, müsse sich ein Bürgermeister im Wahlkampf gegenüber Parteien und Bewerbern neutral verhalten. Günther hatte den Link am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr ins Netz gestellt. Gegen 10 Uhr am Donnerstag war der Post nicht mehr auf Facebook abrufbar.

Matthias Günther erklärte auf Volksstimme-Anfrage, dass auf der Facebook-Seite Einträge und Links zum Thema „Medizinische Versorgung“ gesammelt würden. Aus seiner Sicht handele es sich bei dieser Seite nicht um ein städtisches Portal. Betreiber der Seite sei er.

Bedenken führen zum Löschen der Verlinkung

Auf die Frage, warum er den Post gelöscht habe, hielt sich Genthins Bürgermeister bedeckt. Die Seite würde, so Matthias Günther, dann um Einträge oder Verlinkungen bereinigt, wenn Bedenken aufgezeigt würden, dass nicht „Bemühungen bei der Verbesserung der Medizinischen Versorgung“ im Mittelpunkt der Information stünden oder andere Konflikte bestünden.

Dies sei hier der Fall gewesen, merkte der Bürgermeister an. Er äußerte sich allerdings nicht dazu, welcher Art die Bedenken gewesen seien, die ihn veranlasst haben, den Post zu löschen.

Matthias Günther stellte in der Vergangenheit mehrfach ein unglückliches Händchen beim Umgang mit der Facebook-Seite der Stadt unter Beweis. Über Facebook kupferte er eine Ansprache an die Genthiner zu Corona und Festtagsgrüße zum Osterfest ab.

Die Aufregung in der Stadt war groß, als er kritische Kommentare von Stadträten, die gegen seine Person und seine Amtsführung gerichtet waren, löschte.