Genthiner Café im Ärztehaus sucht künftigen Gastronom

Seit 23 Jahren betreibt Genthinerin und gelernte Kellnerin Petra Jahnke das Café und Restaurant im Ärztehaus in Genthin. Jetzt sucht die Gastronomin, die im Interhotel Magdeburg auch schon die Fußballnationalelf von 1974 bediente, einen Nachfolger, der genauso viel Engagement und Herzblut in ihr zweites Zuhause steckt.

Genthin - „Süßstoff?“ fragt Petra Jahnke den Besucher in ihrem Café im Genthiner Ärztehaus an der Karower Straße. „Ich war mir nicht mehr sicher, ob zwei oder drei Stück“, antwortet sie ihm auf seine Zustimmung und drückt über der Tasse mit frisch aufgebrühtem Kaffee auf den Spender. Das vertraute Gespräch mit der Inhaberin wird den Gästen fehlen. Denn Petra Jahnke sucht in absehbarer Zeit einen Nachfolger.