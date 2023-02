Bei der Bürgermeisterwahl in Jerichow musste die CDU eine deutliche Niederlage einstecken. Der größte politische Stadtverband in der Region Genthin, Jerichow und Elbe-Parey stellt sich nun für künftige Wahlen auf.

Jerichow/Genthin - In zwei Wochen tritt die neugewählte Bürgermeisterin in Jerichow, Cathleen Lüdicke, ihr Amt an. Sie hatte Ende Januar gleich im ersten Wahlanlauf über die Hälfte der abgegebenen Stimmen auf sich vereint, so dass eine Stichwahl nicht mehr notwendig war. Gern hätte die CDU mit ihrem Kandidaten Mathias Matschoß den Bürgermeister gestellt, dieser landete trotz eines früh und umfangreich geführten Wahlkampfes nur abgeschlagen auf dem zweiten Rang.