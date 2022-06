Genthiner Delegation in Partnerstadt bei Festtag zu 875 Jahre Datteln

Sowohl Genthin als auch die Parnterstadt Datteln holen in diesem Jahr die Feierlichkeiten zu ihren Stadtjubiläen im vergangenen Jahr nach. Die Genthiner waren jetzt in Datteln dabei.

Genthin/Datteln (sm) - „Wir waren überrascht, wie klein, aber fein der Tag gestaltet wurde“. Das sagt Grünen-Stadtrat Lutz Nitz gegenüber der Volksstimme, der in der vergangenen Woche mit dabei war, als am 17. Juni auf den Tag genau die 875. Wiederkehr der urkundlichen Ersterwähnung von Genthins Partnerstadt Datteln mit einem Markt und einer Ansprache des Dattelner Bürgermeisters André Dora begangen wurde. Ansonsten hätten sich, so Nitz, alle Vereine der Stadt zusammengetan, um in Eigenregie viele Veranstaltungen über ein ganzes Festjahr verteilt auf die Beine zu stellen.