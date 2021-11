Genthiner Demo in den Startlöchern

Vorbereitungen für die Demo in Genthin von Lutz Nitz (li.), Gerd Mangelsdorf (mi.) und Gordon Heringshausen

Genthin - Der geplanten Demonstration für eine verbesserte Medizinversorgung, am Sonnabend (ab 10.30 Uhr vor dem Ärztehaus), steht nichts mehr im Weg. Die verantwortlichen Genthiner Stadträte Lutz Nitz (Grüne), Gerd Mangelsdorf (CDU) und Gabriele Herrmann (Linke) haben seitens des Landkreises Jerichower Land grünes Licht für die Durchführung der Aktion erhalten.

Der Protestzug wird durch die Brandenburger Straße in Richtung Marktplatz laufen, wo es ab 11 Uhr eine Kundgebung geben wird. Zu dieser sind gesundheitspolitische Vertreter aller Fraktionen des Landtages eingeladen worden und haben mittlerweile auch zugesagt.

Demo als Signal an die Landespolitik

„Unsere Forderungen sind ein klares Signal an die Landespolitik, mit der Genthin und Havelberg gemeinsam ihre Bemühungen einer rund-um-die-Uhr-Notfallversorgung in beiden Städten Nachdruck verleihen wollen“, sagt Lutz Nitz.

Denn auch die Mitglieder des Havelberger Vereins „Pro Krankenhaus“ werden in größerer Zahl in Genthin erwartet. Verknüpft sei damit auch die Forderung nach einem konsequenten Umdenken der Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum.

Genthin und Havelberg als Modelle für den ländlichen Raum

„Gute Worte und sinnfreie Statements der Gesundheitspolitiker nach dem Motto 'Wir haben verstanden', helfen keinem kranken Menschen“, wird Nitz deutlich. „Machen und nicht noch mehr reden“, so seine Aussage. Wie es nicht funktioniere, sehe der Bürger allein, nun müssten die Gesundheitspolitiker zeigen, wie es geht. „Wir sagen, fangen Sie mit einem Modellprojekt von Fachleuten an, das in Genthin und Havelberg erarbeitet wird.“

Hier könnten zwei Orientierungshilfen für den gesamten ländlichen Raum geschaffen werden, die Notfallversorgung getragen durch die Krankenhausgesellschaft „Salus“ und die Notfallversorgung in Kooperation mit dem privaten Träger Johanniter in Genthin. Dies sei eine einmalige Chance für ganz Sachsen-Anhalt.