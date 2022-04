Gedenkfahrt für Genthiner Unfalltote Genthiner erweisen mit Ausfahrt tödlich verunglückten jungen Männern die letzte Ehre

Rund 300 Menschen beteiligten sich an einer Ausfahrt in Gedenken an den 2019 tödlich verunglückten Genthiner Enno Steuer und den 18-Jährigen, der am 1. Oktober bei einem schweren Autounfall in Genthin ums Leben kam. Doch auch die Einsatzkräfte müssen die Bilder schwerer Unfälle im Besonderen aufarbeiten.