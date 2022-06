Genthiner Feuerwehr im Arbeitsmarathon

Die Genthiner Feuerwehrleute waren am Donnerstagabend mehr als drei Stunden im Einsatz. Unter anderem verhinderten sie im Nachbarkreis Vehlen, dass ein Baum auf ein Gebäude stürzt.

Genthin - Eine kurze Kaltfront zog am Donnerstagabend mit zum Teil schweren Sturmböen über das Jerichower Land. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Genthin waren erneut bei der Beseitigung von Sturmschäden gefordert. So wurden Sie zunächst gegen 20.20 Uhr auf die Kreisstraße in Richtung Belicke gerufen. Dort war infolge der Böen ein Baum umgestürzt, der die Straße versperrte.