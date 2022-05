Genthiner Feuerwehr mit Kritik am Bürgermeister

In einem offenen Brief beklagt Stadtwehrleiter Achim Schmechtig mangelnde Führungsqualitäten und Führungsstärke bei Stadtchef Matthias Günther.

So freundlichen gingen der Genthiner Bürgermeister Matthias Günther (li.) und Stadtwehrleiter Achim Schmechtig vor zwei Jahren bei einer Schlüsselübergabe für ein Fahrzeug miteinander um. Jetzt überwiegt die Kritik.

Genthin - Fehlende Führungsqualitäten, mangelndes Interesse am Ehrenamt Feuerwehr und mangelnde Wertschätzung für die Arbeit der Einsatzkräfte sind nur einige der massiven Vorwürfe, die der Genthiner Stadtwehrleiter Achim Schmechtig gegen Bürgermeister Matthias Günther (parteilos) richtet. Schmechtig hat seine Kritik in einem vierseitigen offenen Brief formuliert, der dem Bürgermeister zugegangen ist und der der Redaktion vorliegt.