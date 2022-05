Genthiner Feuerwehrleute rücken immer aus, auch wenn ein Fehlalarm dahinter steckt

Stadtwehrleiter Achim Schmechtig an der Brandmeldeanlage im Genthiner Rathaus, zu der eine so genannte Feuerwehrlaufkarte gehört.

Genthin - Zu 105 Einsätzen wurde die Freiwillige Feuerwehr Genthin in diesem Jahr bisher gerufen (Stand 2. November 2021). 18 davon, so Stadtwehrleiter Achim Schmechtig im Gespräch mit der Volksstimme, stellten sich vor Ort als von einer automatischen Brandmeldeanlage ausgelöster Fehlalarm heraus. Wie vor gut einer Woche, als die Feuerwehrleute deshalb dreimal hintereinander in den Chemiepark ausrückten, vor Ort aber feststellten, dass nichts brennt. Oder wie in der Zeit vom 13. bis 22. Oktober 2019, als Brandmeldeanlagen gleich siebenmal mit einem Fehlalarm anschlugen: vier Mal im Chemiepark, ein Mal in einem Wohnheim und zwei Mal in öffentlichen Gebäuden.