Genthiner Feuerwehrleute wählen neuen Stadtwehrleiter

Genthin - Christian Giese aus Altenplathow soll neuer Stadtwehrleiter der in Genthin werden. Wie die Stadt in einer Pressemitteilung erklärte, sei der 38-Jährige in einer Urwahl der aktiven Einsatzkräfte der Feuerwehr gewählt worden. Außerdem soll es künftig zwei Stellvertreter geben.