Genthiner Galerie am Gehsteig zeigt Bilder aus Kinderhand

Passend zum internationalen Kindertag werden in den Fenstern der Stadt- und Kreisbibliothek Zeichnungen gezeigt, die Kinder gemalt haben

Bilder aus Kinderhand sind ab sofort in der Galerie am Gehsteig zu sehen.

Genthin - ie

Heute ist der internationale Kindertag. In den Fenstern der Stadt- und Kreisbibliothek in Genthin sind aus diesem Anlass Bilder zu sehen, die von Kindern gemalt wurden. Entstanden sind diese im Rahmen einer Malaktion unter dem Motto „Die Geschichte vom Land Kunterbunt“.

Es seien zahlreiche sehr schöne Einsendungen eingegangen, die auf diese Weise gewürdigt werden sollen, sagt Cornelia Draeger von der Bibliothek. Viele Einrichtungen der Region, wie etwa die Kita „Käthe Kollwitz“, die Kita „Rasselbande“ in Genthin oder Kita und Hort in Schlagenthin beteiligten sich an der Aktion.

Regenbögen und Traumschlösser auf farbenfrohen Bildern

Entstanden sind viele Bilder in verschiedenen Formaten, die Regenbogen zeigen, bunte Hände, Traumschlösser und vieles mehr. „Wir haben als erste Präsentation kleinformatige Zeichnungen ausgewählt, die gut in die Fenster passen“, erläutert Cornelia Draeger.

Möglicherweise gebe es im Laufe des Sommers einen Wechsel der Bilder, sodass noch weitere Einsendungen präsentiert werden können. Auch die großformatigen Werke sollen noch zu sehen sein. Spätestens zur 850-Jahr-Feier im kommenden Jahr ist eine Präsentation geplant. „Wir lagern die Bilder und werden sie ganz bestimmt noch zeigen“, so das Versprechen aus der Bibliothek.

Auch am Wochenende wird die Bibliothek wieder monatlich geöffnet

Diese ist ab sofort nicht nur ohne Einschränkungen zugänglich, sondern wird im Juni zum ersten Mal in diesem Jahr auch am Wochenende öffnen.

Am Sonnabend zwischen 9 und 12 Uhr gibt es die Samstagsöffnung. In dieser Zeit kann dann wieder nach Lesestoff gestöbert werden.