Genthiner Gastronom wird deutschlandweites Werbegesicht

Genthin - „Huch, was ist denn hier los?“, entfuhr es in der vergangenen Woche den Kunden von Tommi's Marktimbiss in der Nähe des Genthiner Rathauses. Denn mächtig Trubel herrschte an zwei Tagen in dem kleinen Rondell, das seit vielen Jahren bekannt für Burger, Bratwurst und Bratkartoffeln ist.