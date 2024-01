Heimatautor Berndt Franke hat sein neues Buch an die erste Schulklasse übergeben.

Genthin - Eine etwas andere Schulstunde gab es in der vergangenen Woche in der dritten Klasse der Genthiner Grundschule „Stadtmitte“. Zu Gast waren Gabriele Herrmann vom Bibliotheksförderverein und Heimatautor Berndt Franke. Er hat im vergangenen Jahr ein Buch „Heimatgeschichte für Kinder“ veröffentlicht. Dieses buch soll Grundschulen in Genthin zur Verfügung gestellt werden. Der erste klassensatz wurde nun übergeben.

Durch eine Förderung aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben“, gibt es die Möglichkeit, dass die vier Grundschulen Genthins jeweils einen Klassensatz mit Büchern erhalten. Die Bücher sollen in den Unterricht eingebunden werden, denn anhand der Entwicklung der Stadt Genthin ließen sich viele andere Themen ableiten. Franke beschreibt in seinem Buch etwa, wie aus einer kleinen Ansiedlung eine Stadt geworden ist, wie sich Straßen, Wege und Plätze entwickelt haben, aber auch wie Schulen entstanden sind.

Informationen sind kindgerecht aufbereitet

Das Buch "Heimatgeschichte für Kinder" von Berndt Franke. Foto: Berndt Franke

Mit der ersten Übergabe der Bücher an eine Klasse war nicht nur ein kurzer Leseauszug verbunden, sondern auch ein Gespräch mit den Schülern. Dass es nun ein Geschichtsbuch für Kinder gibt, sei dadurch entstanden, so Franke, dass er bemerkt habe, dass Informationen für Kinder anders aufbereitet werden müssen als für Erwachsene. „Eine frühere Lehrerin hat mir bei den Formulierungen geholfen.“

Außerdem würden einige Begriffe, die Erwachsene kennen, die aber für Kinder neu oder fremd sind, in extra Absätzen erklärt. „Ich hoffe, dass ich mit dem Buch ein wenig für Interesse an der Genthiner Geschichte sorgen kann.“ interesse ist reichlich vorhanden.

Lieferungen in Nachbarbundesländer

„Ich hatte in den vergangenen Wochen einige Bestellungen aus Niedersachsen, Berlin und anderen Regionen, Grund ist, dass dort frühere Genthiner wohnen und das Wissen über die einstige heimatregion auch an Kinder und Enkelkinder weitergeben möchten.“

Wer das Buch ebenfalls lesen möchte, kann es bei Berndt Franke, in der Touristinfo oder bei Lotto am Markt in Genthin für 15 Euro erhalten. Eine erste Auflage ist schon fast verkauft, eine Zweite soll aufgelegt werden.