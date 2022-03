Genthiner Grün wird für Berliner zur Pandemie-Oase

Ein veranstaltungsarmes Jahr geht für den Stadtverband Gartenfreunde Genthin zu Ende. Ab März 2022 sollen Fachberatung und Co. wieder starten. An Interessenten für leerstehende Parzellen mangelte es indes nicht. In der Kleingartenanlage „Am Hasenholz“ haben sich gleich drei Berliner Familien eingemietet.

Genthin - Von der Hauptstadt an den Kanal: Einige Berliner Familien haben sich 2020 für ein Garten-Kleinod in Genthin entschieden. Und es gefällt. „Alles, was etwa eine Stunde Fahrzeit beansprucht, kam in Frage“, sagt Marcel Bernau, der mit seiner Familie fast jedes Wochenende hier einkehrt. „Wenn wir über die Stadtgrenze fahren, schalten wir ab. Das war auch ein Grund, uns einen Garten zuzulegen, der außerhalb von Berlin ist“, sagt Bernau.