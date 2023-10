Genthiner Grundschüler werden zu Stars in der Manege

Der größte Traum von Titelfigur Lara ist es in der Manege des Zirkus "Dreamland" zu stehen.

Genthin - Auf in die Traumwelt des Zirkus „Dreamland“. Schüler und Lehrer der Genthiner Uhlandschule präsentierten Artistik, Magie, Clownerie und Tanz. Und das alles in der Manege eines waschechten Zirkuszeltes. Das wurde gemeinsam von den Zirkusleuten, Eltern der Kinder und des Lehrerkollegiums vor Beginn der Proben aufgestellt.

Am Ende der nur drei Übungstage standen drei traumhafte Vorstellungen bis zum Wochenende. Der Projektzirkus aus dem Landkreis Wittenberg, hatte dafür in der letzten Woche vor den Herbstferien ein abwechslungsreiches Programm mit den Kindern einstudiert, in das hier und da auch die Klassenlehrer eingebunden worden.

Perfekt platzierten die Kinder unter fachkundiger Anleitung die Tauben auf der Stange. Foto: Mike Fleske

Entstanden war ein Zirkusprogramm, dass bis auf eine Taubendressur völlig auf Tiere verzichtete und ganz auf das Geschick und die Spielfreude der Kinder setzte. Über allem stand das Thema „Mein größter Traum.“ Dabei tauschte Schulkind Lara mit dem Clown die Rollen. Während Lara ein Teil der Zirkusfamilie wird, durfte der kleine Clown einmal ein ganz normales Schulkind sein.

Lustig ging es bei den Clowns zu. Die Kinder präsentierten einen Sketch bei dem mit Wasser gespuckt werden durfte. Foto: Mike Fleske

Und dann begann ein abwechslungsreiches Programm, bei dem die Uhland-Kinder mit Bällen jonglierten und beleuchtete Hula-Hoop-Reifen um die Hüften kreisen ließen. Eine wilde Piratenmeute wetteiferte um einen Piratenschatz. Und wenn sich ein Nachwuchspirat im Fass versteckt und scheinbar von Säbeln durchbohrt wird, ist am Ende alles Illusion und natürlich bleiben alle unversehrt.

Auch das gehört zum Projektzirkus dazu: Eine farbenprächtige Hula-Hoop-Nummer. Foto: Mike Fleske

Die Schüler präsentierten sich in einem Sketch als Clowns oder tanzten mit Tüchern. Auch entstanden hübsche Bilder bei der Präsentation von Tauben auf Reifen, Leitern und den Händen. Und bei der magischen Einlage im Projektzirkus durften die Zauberlehrlinge Luftballons zu Stoffhäschen verwandeln und eine echte Flamme in einen kleinen Teddy.

Das sah einfacher aus als es war: Einige Jungs präsentierten sich als Jongleure. Foto: Mike Fleske

Auch nicht fehlen durfte eine Trapeznummer und mutige Fakire, die es wagten über ein Nagelbrett zu laufen, auch eine kleine Feuershow durfte nicht fehlen. Schulleiter Martin Falk zeigte sich nach den ersten Aufführungen begeistert über die Leistung der Schülerinnen und Schüler, die viel Mut und echtes Bühnenkönnen bewiesen hätten.

So sahen es auch die zahlreichen Zuschauer, unter ihnen Eltern, Großeltern und Geschwister der Nachwuchsartisten. Denn am Ende jeder Vorstellung gab es viele Minuten Beifall.