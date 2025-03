Landesschulamt tritt Kündigungsgerüchten entgegen. Das ist die aktuelle Situation an der Schule.

Genthin - Dem in Genthin kursierenden Gerücht, dass Schulleiter Volker Schütte nicht mehr am Bismarck-Gymnasium tätig sei, traten in der vergangenen Woche Landesschulamt und der stellvertretende Schulleiter Sebastian Ziehm entgegen. Das sind die Fakten.