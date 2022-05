Genthiner Hafenmeister hängt große Jacht an den Kran

An sonnigen Herbsttagen sind viele Bootsbesitzer auf dem Elbe-Havel-Kanal unterwegs. Im Genthiner Sportboothafen finden sie beste Bedingungen zum Umladen.

Genthin - „Carpe Diem“ (Genieße den Tag), steht auf der Jacht, die dieser Tage in Genthin an Land ging. Doch bevor die Carpe Diem in die Winterpause gehen konnte, wurde das Motorsegelschiff unter Regie von Hafenmeister Rolf Hoppe im Genthiner Sportboothafen aus dem Wasser ins Trockene gehoben, fachmännisch gekrant.