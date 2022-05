Genthiner Imbissbetreiber trotzt der Corona-Krise

Genthin - „Wir kommen nachher noch mal vorbei“, rufen die beiden Damen auf dem Weg in die Schwimmhalle in Richtung des kleinen Gastraumes am Eingang und winken. Dort werkelt Gastronom Helmut Grischkat am Mittagsmenü des Tages und winkt zurück: „Ich bin bis zum Nachmittag da.“ Locker geht es zu im Imbiss der Genthiner Schwimmhalle, familiär und freundlich. Man kennt sich. Grischkat ist den Genthinern seit vielen Jahren bekannt, ist er doch ganz auf Gastronomie geprägt. Das lag in der Familie. Waren seine Eltern doch Jahrzehnte die Betreiber des Gaststätte „Schwarzer Bär“, er selbst Inhaber des „Friedensecks“.