Feuerwehrleute üben ihre Aufgabe in Kleinstädten und Dörfern wie Genthin und Gladau neben ihrem Beruf aus. Auch Ingo Wille, im Hauptberuf selbständiger Elektromeister.

Genthin. - Auch für einen selbstständigen Elektromeister bedeutet seine berufliche Tätigkeit eigentlich - wie bei allen anderen Unternehmern – „selbst“ und „ständig“ mit seinem Job beschäftigt zu sein. Für Ingo Wille gilt das nicht ganz. Denn Wille übt auch noch ein zeitintensives Ehrenamt aus: Er ist sei 1987 im Einsatz bei der Feuerwehr in Gladau, seit 2007 als ihr Chef.

Und als wäre das noch nicht alles, was man in seine Freizeit an Ehrenamt packen kann, kümmerte sich Wille auch noch um den Aufbau des Fachdienstes Brandschutz beim Landkreis Jerichower Land, war hier lange als Gruppenführer tätig. Die dabei erworbene Fachkompetenz hat sich vor allem bei den Einsätzen beim Hochwasser 2013 unschätzbar ausgezahlt.

Ruhig und besonnen sei er, wird Wille nun, da er den Staffelstab des Ortsfeuerwehrchefs in die Hände seines Nachfolgers Tino Wächter legt, bescheinigt.

Ehrung durch das Innenministerium

Nicht zuletzt wird seine soziale Kompetenz geschätzt, also die Fähigkeit, mit anderen Menschen einfühlsam und angemessen umgehen zu können. Einen solchen Mann will eigentlich keiner gehen lassen. Einer, der immer da ist, oft genug persönliche Belange wegen des Ehrenamts zurückstellt und manchmal sogar auch die betrieblichen. Aber der Bitte um Abberufung - zumindest als Ortswehrleiter in Gladau - hat Genthins Bürgermeister Matthias Günther jetzt natürlich dennoch entsprochen. Ingo Wille geht denn auch nicht, ohne für seine langjährige, weit über das übliche Maß hinaus gehende, ehrenamtliche Arbeit bei der Feuerwehr gewürdigt zu werden.

Lutz-Georg Berkling aus dem Innenministerium ist dazu zur letzten Stadtratssitzung in diesem Jahr nach Genthin gekommen, um Wille die Feuerwehrspange Sachsen-Anhalts für seine „beispielgebenden Leistungen in der Feuerwehrarbeit und hervorragenden Leistungen bei Einsätzen“ zu verleihen.