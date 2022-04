Genthiner Jahresabschlüsse der Verwaltung sind dringend von Nöten

Genthin - Fast 1400 Jahresabschlüsse der Gemeinden in Sachsen-Anhalt liegen nicht vor. Etliche verfügen über keine geprüfte Eröffnungsbilanz. Es sei irre, was da auf Halde liege, hatte Rechnungshofpräsident Kay Barthel in der vergangenen Woche gesagt und deutliche Kritik an den Verwaltungen geäußert und Sanktionen gefordert. Zur Strafe sollten Fördergelder gekürzt werden, da die Bilanzen für die Finanzierung der Kommunen wichtig sind.