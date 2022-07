Genthiner Jugendliche verbringen heißesten Tag des Jahres im Harz

Ausflügler auf Ferientour zwischen Freibad und Eislaufen an Sommertagen

Die Jugendlichen aus dem Genthiner Morushaus vor dem Marktbrunnen in Goslar.

Genthin - In der vergangenen Woche starteten gleich drei Busse vom Jugendhaus „Thomas Morus“. Grund war die Reise von fast 20 Jugendlichen und Begleitern in die Jugendherberge nach Braunlage. Bei bereits sommerlichem, aber noch nicht ganz heißem Wetter, machte sich die Gruppe am nächsten Tag auf den Weg zum Wurmberg, welcher zwei Kilometer von der Jugendherberge entfernt war.