Genthin - Bei den Veranstaltungen des Genthiner Carneval Clubs (GCC) standen gleich drei Mitglieder zum letzten Mal auf der Bühne. Die Abschiedslaudatio für Dagmar Liebscher hielt Simone Wirt. Sie erinnerte daran, dass Dagmar Liebscher seit mehr als 30 Jahren den Karneval in Genthin als „Kleene Marlene“ bereichert und mit einem nicht kopierbaren Humor die Fans begeistert habe. Aus diesem Grund erhielt Dagmar Liebscher die „Goldene Handtasche“ für ihre Verdienste um den Karnevalsclub.

Von Bernhard Horn, der sich bereits im vergangenen Jahr von der GCC-Bühne verabschiedete, erhielt Michael Schremmer zum Bühnenabschied den „Goldenen Spaßvogel“. Schremmer habe mehr als vier Jahrzehnte die lokale Politik begleitet und bei dieser Beschäftigung auch die letzten Haare seiner ohnehin nicht üppigen Haarpracht geopfert.

In viele Rollen geschlüpft

Mit einem Goldenen Spaßvogel verabschiedete sich Michael Schremmer. Mike Fleske

Schremmer sei in vielen Rollen in Sketchen und Humoresken zu sehen gewesen. Gemeinsam hätten Horn und Schremmer auch viele Jahre ein Humorduo gebildet, das das politische Geschehen viele Jahre aufs Korn genommen hatte.

Auch zum Abschied ließ sich Schremmer nicht lange bitten und sorgte als Stadtbeleuchter noch einmal für den Durchblick: Der älteste Stadtrat Genthins, Horste Leiste, wurde zum Frauenschwarm Ü-80 erklärt, für die wilden Wiesenflächen rund um die Bahnstrecke in Genthin wurde die Deutsche Bahn von Schremmer mit dem Ökopreis ausgezeichnet und er zeigte nur bedingt Verständnis für die Bauernproteste, denn wer heute noch freiwillig auf dem Land wohne, habe mit dem Leben schon abgeschlossen.

Narrenkappe hängt am Nagel

Christian Granitzki hat die Narrenkappe an den Nagel gehängt. Mike Fleske

Letzter Abschied war in diesem Jahr der des langjährigen Moderators Christian Granitzki, er hatte über Jahrzehnte spitzzüngig und hintersinnig durch die Programme geführt und stand nicht nur auf der Bühne des Stadtkulturhauses und des Lindenhofes, sondern auch bei Wind und Wetter auf der Bühne vor dem Rathaus zur Saisoneröffnung.

Fast wie ein Sportler, der seine Fußballschuhe oder Boxhandschuhe an den Nagel hängt, hängte Granitzki symbolisch für den Abschied seine Narrenkappe an den Nagel. Nun seien die Jüngeren an der Reihe.