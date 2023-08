Genthin - Beim Genthiner Kartoffelfest wird es in diesem Jahr besonders international. Der Genthiner Musiker und Produzent Dirk Ballarin wird am Sonnabend, 16. September ab 18 Uhr mit seiner Band „The Pax“ auf der Bühne stehen. Die Gruppe hat ein internationales Musikprojekt ins Leben gerufen, auf dass sich die Genthiner freuen können.

Mit dabei sind unter anderem die Sängerin Yana Nesterchuk und die Pianistin Tamara Mykhailova aus der Ukraine sowie der schottische Musiker Raymond Hackland mit dabei sein und gemeinsam einen besonderen Konzertabend gestalten. Entstanden ist die internationale Zusammenarbeit, da die Beteiligten im Jerichower Land wohnen und gemeinsam begonnen haben, Musik zu machen. Aus regelmäßigen Jam-Sessions in Dirk Ballarins Genthiner Studio, ist ein umfangreiches Programm mit eigenen Titeln geworden.

Premiere beim Begegnungstag in Burg

Davon überzeugen konnten sich unter anderem die Besucher des Begegnungstages auf dem Burger Weinberg vor einigen Wochen. Dort präsentierten The Pax gemeinsam mit Yana Nesterchuk und Tamara Mykhailovaund , das von Ballarin geschriebene Lied „Nothing to lose“.

Und genau so gut, wie das Projekt in das Programm in Burg gepasst habe, passe es auch zum Kartoffelfest, so Marina Conradi vom Genthiner Organisationsteam. Auch hier seien Begegnungen und das Miteinander von Menschen ein wesentlicher Bestandteil. Mit vielen lokalen Programmpunkten. Der Tanz- und Turnschuppen aus Plaue und Genthin das Kartoffelfest am Freitag, 15. September um 19 Uhr mit einer Tanzshow unter dem Titel „The greatest Showman“.

Der Tanz- und Turnschuppen aus Plaue eröffnet das Kartoffelfest 2023. Foto: Mike Fleske

Gegen 21 Uhr wird die Gruppe „Ice Cream“ aus Parey ihre moulin-Rouge-Show präsentieren. Am Sonnabend gibt es zudem ein Platzkonzert, mit dem Schalmeienorchester Parey (13 Uhr) und um 20.30 Uhr die Band „Einzig & Artig“ aus Wanzleben.

Am Sonntag wird es ab 11 Uhr lokal, wenn das Genthiner Blasorchester und der Musik-Express ein gemeinsames Programm präsentieren. Zudem steht das Kartoffelfest 2023 ganz im Zeichen des Trommelns. Nicht nur werden am Freitag Stamping Feet aus Berlin auf allem Trommeln, was ihnen in die Quere kommt.

Am Sonnabend schließen sich die Kinder DRK-Hortes der Uhlandschule (13.30 Uhr) an und um 16 Uhr ist die Trommelgruppe des Johanniterhaus Genthin-Wald an der Reihe.