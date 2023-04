Die Vorsitzenden des Vereins Bürgerbahnhof Güsen, Daniel Groener und David Stößner, mit Stadtrat Lutz Nitz (Grüne) an der früheren Kleinbahnstrecke .

Genthin - Eigentlich wollten die Mitglieder des Vereins „Bürgerbahnhof Güsen“ eine ehrenamtliche Aufräumaktion am ehemaligen Kleinbahngelände in Genthin starten. Doch daraus wird vorerst nichts, da die Deutsche Bahn AG das Ansinnen abgelehnt hat. „Wir haben der Bahn vorgeschlagen, dass wir den Bereich der ehemaligen Kleinbahnstrecke am Schwarzen Weg beräumen“, erläutert der Vorsitzende des Vereins, Daniel Groener. Dort liege seit geraumer Zeit weggeworfener Müll, Verpackungen, Plastik und anderes.