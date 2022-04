Genthiner Kraftsportler feiern ihren Jahrestag mit Verspätung

Die Genthiner Kraftsportler hatten sich einen sonnigen Spätsommertag am Mützeler See ausgesucht, um gemeinsam den Jahrestag ihres Vereins zu begehen. Im vergangenen jahr war eine Zusammenkunft aufgrund der Pandemie nicht möglich.

Genthin - Gemütlich ist es am Zernau See in Mützel. An einem spätsommerlichen Abend haben sich die Kraftsportler des SV Einheit Genthin 1950 zusammengefunden, plaudern, fachsimpeln und lassen die Geschichte des Genthiner Kraftsports Revue passieren. Es gibt viele Geschichten, denn der Verein besteht seit mehr als 70 Jahren.