Genthiner Kreishaus wird zum „Stuhlparadies“ für Redewendungen

Genthin - Der eine sitzt zwischen allen Stühlen, ein anderer in der Tinte: Redensarten und geflügelte Wörter rund um das Sitzen gibt es viele. Elf Schülerinnen und Schüler des Genthiner Bismarck-Gymnasiums haben sie in kleine Kunstwerke umgesetzt, die sie selbst entworfen und gebaut haben. Ihre Arbeiten sind bis Ende dieses Monats im Konzertsaal des Genthiner Kreishauses zu sehen. Am Freitag wurde die Ausstellung unter dem TItel „Das Stuhlparadies“ eröffnet.