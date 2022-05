Genthiner kritisieren fehlende örtliche Medizinversorgung

Nach dem Kollaps eines Mannes in der Innenstadt werden die Forderungen nach einer 24-Stunden-Notversorgung erneuert.

Bis ein kollabierter Mann in der Genthiner Innenstadt medizinisch vom Rettungsdienst versorgt werden konnte, vergingen 20 Minuten.

Genthin - Es war ein Schreck am Montagvormittag. In der Genthiner Innenstadt lag ein Mann vor einem Geschäft in der Fußgängerzone. Er hatte einen Kreislaufkollaps erlitten. „Der Herr hatte zuvor auf den Eingangsstufen unseres Geschäftes gesessen und war plötzlich verschwunden“, berichtet Marlies Kamp vom gleichnamigen Sanitätshaus.