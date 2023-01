Genthiner Morushaus feiert bis in den späten Abend

Genthin - Mächtig was los am Wochenende im Jugendhaus „Thomas Morus“. Aus Anlass des 29-jährigen Bestehens des Jugendhauses war es ausnahmsweise am Sonnabend geöffnet, und es gab eine große Geburtstagsparty für Jung und Alt. Beginnen durften aber die Jüngeren. Nele, Maily, Vanessa und Jeany durften die Kerzen auf dem Geburtstagskuchen ausblasen. Denn Jeany war eine Art Ehrengast, feierte sie doch genau zum Morushaus-Jubiläum ihren zehnten Geburtstag. Aus diesem Grund hatte sie ihre Geburtstagsgäste geschnappt und das Jugendhaus besucht. „Hier gibt es immer viele Aktionen und viele Sachen extra für Kinder“, erklärte Jeany. Ihre Freundinnen waren vorher noch nicht im Jugendhaus und können sich vorstellen, wieder einmal vorbeizuschauen. Denn gemeinsam gingen die Vier auf Erkundungstour durch die Räume.

